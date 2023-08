O número de pacientes na fila de espera por cirurgias vasculares na rede pública no Rio Grande do Norte caiu para 84 pessoas. De novembro de 2022 até a segunda quinzena de julho de 2023 foram realizadas 1.205 cirurgias vasculares. A boa notícia vem depois do novo acordo homologado na Justiça Federal no último dia 10 de abril, permitindo o retorno das cirurgias vasculares. Os números atualizados foram apresentados durante audiência da Ação Civil, realizada na última quinta-feira (27).





O ajuste entre o Governo do Estado/SESAP e os prestadores privados (Hospital Rio Grande, Hospital São Luiz e Hospital Wilson Rosado), através dos autos da Ação Civil Pública movida pelo Conselho Regional de Medicina do RN - CREMERN, permitiu o retorno das cirurgias vasculares por parte dos hospitais privados, antes contratados com a finalidade de acabar a fila existente.





Desde o ano passado, as cirurgias vasculares foram suspensas por questões burocráticas e falta de pagamento por parte do Estado. O retorno permitiu uma melhor assistência aos pacientes que sofrem com a doença vascular, mas conhecida como "Pé Diabético". "Isso só foi possível com a continuidade da contratação dos hospitais privados, que estão realizando as cirurgias", comenta o presidente do CREMERN, Dr. Marcos Jácome.





No acordo ficou garantida a contratação dos hospitais privados por mais 180 dias, ou seja, segue até o mês de outubro de 2023.





O processo, de número 0811381-49.2019.4.05.8400, foi ajuizado pelo departamento jurídico do Cremern.