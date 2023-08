Imagem: Colagem iG + Creative Commons + Reprodução Instagram (candidato)





Recentemente a imprensa do mundo noticiou o trágico atentado ao candidato a presidência do Equador, Fernando Villavicencio. N a outra ponta, nos EUA, O FBI abateu um indivíduo acusado de ameaçar de morte o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante uma operação de cumprimento de mandado de prisão em sua residência no estado de Utah, nesta quarta-feira (9), de acordo com informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.