A Caern comunicou que haverá uma suspensão no fornecimento de água em quatro cidades e alguns distritos do interior do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (3), no período das 7h às 18h.





De acordo com a nota divulgada, a interrupção no abastecimento ocorrerá devido ao serviço de manutenção que será realizado na Elevatória de Água Tratada responsável por atender a adutora Serra de Santana.





As localidades afetadas serão os municípios de Bodó, Florânia, Lagoa Nova, Tenente Laurentino Cruz e as comunidades que são atendidas pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Serra de Santana (CONISA).





A empresa explicou que, após o restabelecimento do sistema, será necessário um prazo de 72 horas para que o abastecimento seja normalizado nas cidades e comunidades atendidas pelo referido sistema.