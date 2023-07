Imagem: Samuel Florêncio/Inter TV Cabugi





A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (Semurb) comunicou que não é viável atender às 40 solicitações feitas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) para a liberação do processo de licenciamento ambiental das obras de engorda e drenagem na Praia de Ponta Negra.