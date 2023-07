Imagem: STTU





A Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade de Natal anunciou que as obras de implantação do binário na Avenida Jaguarari e na Rua São José terão uma duração de 90 dias. Essa medida consiste em estabelecer um sentido único de tráfego em cada uma das vias. A prefeitura informou que as obras incluirão melhorias como requalificação, acessibilidade das calçadas, paisagismo, implantação de ciclovias, recapeamento asfáltico e revitalização da sinalização viária na região.





Com a implantação do binário, a Avenida Jaguarari operará em sentido único para a Zona Sul, no trecho compreendido entre a Rua Meira e Sá e a Avenida Antônio Basílio. Já a Rua São José terá fluxo de veículos em sentido único para o Centro, no trecho entre as avenidas Lima e Silva e Alexandrino de Alencar.





Além disso, a STTU (Secretaria de Mobilidade Urbana) anunciou a renovação das calçadas, tornando-as acessíveis, com superfície regular e antiderrapante. O investimento total nessas melhorias, incluindo recapeamento, sinalização e arborização, será de R$ 7.390.684,00.









De acordo com a STTU, esse será o primeiro binário implantado perpendicularmente aos já existentes na cidade. A obra também contemplará a construção de meio-fio em concreto, pavimentação, instalação de piso tátil e plantio de árvores.