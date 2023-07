As férias julinas chegaram e o Golden Tulip Natal Ponta Negra oferece, até 31/07, uma programação especial repleta de atividades infantis e atrações para toda a família. O hotel promove oficina de pipas, bolinhas de sabão em todos os apartamentos, tapete de amarelinha e vídeo game com Kinect. Os pacotes com três diárias incluem café da manhã, almoço ou jantar, estacionamento free e taxa de cortesia para duas crianças de até 12 anos por apartamento.





"Nossa proposta foi deixar o hotel mais animado do que já é, sempre trazendo a ideia do "Playtime, anytime", com os hóspedes podendo se divertir a qualquer momento, com diferentes atividades", diz a gerente geral do Golden Tulip Natal Ponta Negra, Liliana Cunha.





Sofisticação e localização privilegiada





Moderno e Inteligente e descontraído, o Golden Tulip Natal Ponta Negra é ideal para quem busca uma hospedagem sofisticada e com boa gastronomia. A localização favorece o acesso ao Centro de Convenções de Natal, aos litorais Norte e Sul, bem como polos industriais da cidade e à principal rota de acesso ao novo aeroporto de Natal, na cidade de São Gonçalo.





Com vista privilegiada para a Praia de Ponta Negra, possui 161 quartos amplos e confortáveis divididos em quatro categorias: standard, superior, deluxe e master suíte. Todos os quartos são equipados com smart TV, ar-condicionado, frigobar, cofre e internet wi-fi gratuita aos hóspedes. Conta também com quartos totalmente adaptados a portadores de necessidades especiais (PNE).









O hotel oferece piscina, fitness center, business center, estacionamento coberto, room service 24 horas, além de quatro salas de eventos com capacidade para acomodar até 250 pessoas. O café da manhã é incluído na diária do hóspede, servido no renomado restaurante Yuru, uma das melhores opções gastronômicas da cidade.





Serviço:





Golden Tulip Natal Ponta Negra

Endereço: Av. Engenheiro Roberto Freire, 4382 - Ponta Negra, Natal - RN

Redes sociais: @goldentulipnatal