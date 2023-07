A Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Educação do Estado do Rio Grande do Norte (Coopedu) estará participando, nos próximos dias 27, 28 e 29 de julho, do maior Congresso Educacional do Norte/Nordeste, a ExpoEduc 2023, no Centro de Convenções de Natal.





A Coopedu, em parceria com a ExpoEduc, irá contribuir para o evento levando pela primeira vez a temática sobre Gestão Pública, área da administração que trabalha com questões de interesse coletivo, como educação, trabalho e redução das desigualdades sociais. Os profissionais que atuam nesse setor são conhecidos como gestores públicos, responsáveis por gerenciar os recursos públicos de forma eficiente.





No primeiro dia da ExpoEduc, a Coopedu irá apresentar uma arena especifica sobre Gestão Pública, que contará com a palestra do presidente da Coopedu, Alexandre Soares, às 14h, com o tema "Coopedu excelência em educação". Será um momento único para todos os que trabalham com Educação lidarem com conteúdo inovador e transformador. "¨660 mil alunos é o tamanho da rede municipal pública do RN. Uma rede municipal, com vários problemas, mas que também tem aprendido a lidar com processo de educação pública. Uma rede que vem de uma pandemia, onde vários alunos e professores descobriram que não é só na sala de aula que se faz educação. Nesse contexto é que precisamos entender quais são os nossos principais desafios dentro da educação pública, e nada melhor para isso do que discutir num congresso educacional. É isso que iremos fazer. Precisamos discutir, sim, os problemas e, principalmente, encontrar soluções para colocar em prática e mudar a realidade da nossa educação", declarou Alexandre Soares.





O congresso traz em sua programação assuntos de maior relevância do contexto educacional, com a participação de palestrantes de renome nacional, que contribuem para o desenvolvimento do segmento. Um dos grandes nomes já confirmados é o professor Mário Sérgio Cortella. As inscrições estão abertas através da página: www.expoeduc.com.br





Com uma estrutura que conta com mais de 50 expositores e mais 30 palestrantes, a ExpoEduc 2023 vai permitir ao participante uma experiência rica em aprendizado, oportunidades, interação e networking no contexto educacional. A Coopedu estará presente com um espaço inovador e totalmente propício para o tema da Educação.





Considerada a maior cooperativa educacional do Brasil, a Coopedu é uma cooperativa em plena expansão, com meta de presença em toda a região Nordeste até o final deste ano. Atualmente conta com mais de 7 mil cooperados atuando em 40 municípios de estados, como RN, PB, SE e MA.