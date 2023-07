Explosão em posto de combustíveis deixa três mulheres feridas durante abastecimento em Parnamirim, na Grande Natal.





Três mulheres ficaram feridas após um carro explodir durante o abastecimento em um posto de combustíveis em Parnamirim, região metropolitana de Natal, na manhã desta quarta-feira (12), por volta das 6h. As vítimas foram prontamente socorridas e levadas ao Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, devido às queimaduras sofridas.





O incidente ocorreu em um estabelecimento localizado próximo ao Parque Aristófanes Fernandes, às margens da BR-101. Testemunhas relataram que o veículo estava sendo abastecido quando explodiu, dando início a um incêndio. As mulheres encontraram dificuldades para sair do carro e contaram com a ajuda de outras pessoas para serem resgatadas. A causa exata da explosão ainda é desconhecida.





As vítimas incluem duas senhoras, uma com 65 anos e outra de aproximadamente 60 anos, além da condutora do veículo, uma mulher com cerca de 30 anos, conforme informado pelo contador Thalisson Cortez, parente das vítimas. Segundo ele, as três mulheres estavam em uma viagem com destino ao município de Rafael Godeiro para comparecer ao velório de um parente.





"Elas estão todas conscientes, mas reclamam muito de dor", relatou Cortez.





De acordo com o contador, o veículo funcionava a gasolina, e foi informado no posto que um curto-circuito no motor teria dado início ao incêndio. As portas do carro ficaram travadas devido a uma pane elétrica, dificultando a saída das vítimas.