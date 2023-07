Uma noite para celebrar a época de ouro da música brasileira, com um dos ícones das décadas de 60 e 70, cantando os melhores hits da Jovem Guarda. A festa "noite da Jovem Guarda" irá contar com a presença de Augusto The Fevers, neste sábado, 15, na Arena Music, a partir das 21h.





Vocalista original e compositor de vários sucessos da banda, Augusto é um dos componentes que mais marcou no The Fevers, sendo o vocalista no período de maior sucesso da carreira.





O cantor já bateu a marca de mais de setecentas músicas gravadas, na voz de cantores como Daniel (Os amantes), Cesar Menotti e Fabiano (O que tiver que vir virá), Leonardo (Tô querendo você), Roupa Nova (Os corações não são iguais), Josè Augusto (A noite mais linda) e muitos outros.





Augusto promete uma viagem ao passado, tocando os grandes sucessos de sua carreira, trazendo ao palco, clássicos como "Mar de Rosas", "Vem Me Ajudar", "Cândida", "Por conta de você", além de inúmeros outros, que não poderão faltar.





A noite que promete embalar os apaixonados por essa época brilhante e dançante, conta ainda com show de Silveirinha Kosta & Banda e é uma realização da Show 30 Eventos.





Informações sobre venda de mesas através dos telefones (84) 99406.4142/(84) 99685.1971