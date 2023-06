Nesta terça-feira (20), a Polícia Civil efetuou a prisão de um dos suspeitos envolvidos no assassinato de José Wagner Ferreira de Almeida, comerciante de 40 anos, em Luís Gomes, na Região Alto Oeste do Rio Grande do Norte. O crime ocorreu em 3 de maio na residência da vítima, onde também estavam presentes sua esposa e filho.