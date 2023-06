Profissionais da área da saúde vão poder ampliar ainda mais seus conhecimentos em mais uma Aula Científica promovida em uma parceria do DNA Center com as empresas do ramo laboratorial BioSystems e Werfen. O evento é voltado para médicos intensivas e cirurgiões convidados e acontece no dia 1º de junho, a partir das 18h30, no restaurante Effó, na avenida Amintas Barros, em Lagoa Nova.



O palestrante da noite será o médico especialista em medicina intensiva, Tomaz Crochemore. Ele vai trazer a experiência de quem atuou por mais de 10 anos no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, para abordar o tema “Conceito de patient clot management e a importância do perfil trombótico em diferentes cenários clínicos”. O profissional é mestre em Ciências da Saúde em Hemostasia e Trombose.

“Será uma oportunidade para intensivistas e cirurgiões possam ampliar os seus horizontes a partir de uma palestra muita rica de experiência e conhecimento. É uma forma também de contribuir com a atualização desses profissionais que são nossos parceiros”, disse a sócia-diretora do DNA Center, Andrea Fernandes.

Sobre o DNA Center

O laboratório atualmente conta com 28 unidades espalhadas por nove cidades do RN: Natal, Parnamirim, São José de Mipibu, Canguaretama, Touros, Assú, Ceará-Mirim, Caicó e Serra Negra do Norte, além de uma unidade na Paraíba.

Entre os serviços oferecidos estão mais de 3 mil tipos de exames, a maior variedade do Rio Grande do Norte. A empresa ainda realiza atendimento domiciliar e possui uma unidade drive-thru para a coleta de material.

O DNA Center possui clínica médica em Natal, Parnamirim, Canguaretama e Assú, com especialidades como cirurgia plástica, clínica geral, infectologia, nefrologia, psiquiatria, medicina do trabalho, fonoaudiologia, nutrição, radiologia, cardiologia, reumatologia, psicologia, fisioterapia, odontologia, dermatologia, otorrino e pediatria. Para cuidar de todo a família, a empresa ampliou a sua assistência com o DNA Kids, DNA Pet e DNA Care.

Para saber mais acesse www.dnacenter.com.br ou @dnacenterlab.