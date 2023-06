Como resultado das visitas do governo do estado e do governo federal à China neste ano de 2023, o grupo chinês CITIC Group Corporation está negociando a aquisição da construção de um projeto de energia solar no município de Assu-RN. Sr. Ma Xuefeng, diretor geral, e Sr. Cai Jie, analista de investimento, estiveram reunidos com a governadora Fátima Bezerra e sua equipe nesta sexta-feira (16) para discutir o investimento que será de R$ 2,5 bilhões, com perspectiva para gerar de 400 a 500 empregos diretos na região durante a fase de implantação.

O projeto já tem capacidade de conexão, e as obras têm previsão de início para novembro de 2023, com mais de 600 MWp de potência instalada. Esse é o primeiro investimento da empresa chinesa no Nordeste.





“A escolha do RN para os primeiros projetos da empresa reforça o protagonismo do nosso estado no que diz respeito às energias renováveis. Isso é só o início dessa longa parceria. É a retomada das relações diplomáticas rendendo bons frutos ao Rio Grande do Norte”, diz a governadora, que recebe o convite dos investidores para estar presente na inauguração para comemorar com a comunidade.





“O projeto é muito grande, e o período de construção também é grande, são quase três anos de implementação, isso tem um impacto importante na economia local, porque existe uma movimentação não só na geração de empregos, mas no setor econômico de Assu. Porque demanda a parte de infraestrutura para atender um empreendimento desse tipo”, explica Hugo Fonseca, coordenador de Desenvolvimento Energético do Estado do Rio Grande do Norte.





Hugo Fonseca esclarece que a empresa se instalando no local provoca o aumento da geração de ISS com as empresas subcontratadas, além da terceirização ao extremo – desde o fornecedor do equipamento ao profissional que irá prestar manutenção dos caminhões, fornecedores da parte de alimentação, pousadas – toda uma cadeia ao redor do projeto que será beneficiado. “O impacto dele é muito maior do que propriamente a geração de emprego, que já é bem importante, mas também pelo potencial da movimentação econômica como um todo na região”, complementa Fonseca, explicando que o projeto abarca toda a região do Vale do Açu.





Além da parceria no desenvolvimento de projetos de geração de energia solar, que está apenas se iniciando, durante a reunião foi sinalizado o interesse em projetos na área de habitação social, com memorandos de entendimento já assinados pelo governo federal vinculados ao “Minha Casa, Minha Vida”, e projetos de tecnologias para abastecimento de água e tratamento de esgoto, pois a empresa possui experiência avançada na área em diversos países, como Venezuela, Angola, Moçambique, entre outros.





Além dos já citados, também estiveram presentes na reunião o secretário Jaime Calado (SEDEC) e Leon Aguiar (IDEMA).





O CITIC Group é uma empresa de investimento estatal chinesa, e ocupa o 35º lugar na lista das 500 maiores empresas chinesas. Está na lista da revista Forbes como uma das 150 empresas mais lucrativas do mundo.





Eles já atuam no Brasil através de uma filial no fornecimento de equipamentos para a indústria, principalmente de mineração.





O CITIC Group atualmente tem 44 subsidiárias, incluindo China CITIC Bank, CITIC Limited, CITIC Trust e CITIC Merchant na China, em Hong Kong, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Além disso, está presente em 23 países da Ásia, África e América Latina.





