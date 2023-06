A Liga Contra o Câncer foi palco de um encontro especial na tarde desta quarta-feira (21). O cantor Waldonys esteve na Policlínica para visitar Bento, um paciente oncológico de 2 anos, que é fã do artista.





"Depois de assistir a uma Folia de Reis em nossa cidade, Bento se encantou pelo movimento e sempre nos pedia para ouvir a canção 'Hoje é dia de Santos Reis'. A versão que ele mais gostou foi a de Marisa Monte e Waldonys. O que não imaginávamos, era que esse encontro um dia fosse possível", disse Jaqueline Medeiros, mãe da criança.





A visita foi mediada pela cantora potiguar Tanda Macêdo, que mostrou a Waldonys um vídeo da criança tocando arcodeon. "Como eu tinha show agendado em Natal, tive a ideia de chegar mais cedo de propósito para fazer a visita presencialmente", disse o cantor.





Waldonys foi recebido na Policlínica pela equipe de médicos e colaboradores da unidade. Antes de encontrar a criança, ele conheceu a estrutura da unidade e tirou fotos com os presentes. No leito onde Bento está internado, a emoção tomou conta de quem acompanhou o encontro. Junto dos pais e da irmã, o menino, conversou ganhou autógrafo em seu acordeom e fez um dueto com Waldonys.





"Os médicos da Liga, com todo seu aprendizado e conhecimento técnico, dão aquilo que eles tem de melhor. Eu posso dar alegria a ele. Ele gosta do meu trabalho e eu tenho o sentimento de gratidão por ser útil", afirmou o cantor.









