Para além da tendência, a 9ª Femptur - Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN traz ao público, nesta edição, o “Espaço Femptur Sustentabilidade”, para tratar sobre a importância das práticas sustentáveis junto ao setor turístico. A Feira, já consolidada no calendário de eventos do Rio Grande do Norte, será realizada nos dias 12 e 13 de maio, no Centro de Convenções de Natal, das 14h às 22h, com programação totalmente gratuita.





Especialista em reunir em um só lugar, as novidades, conceitos e soluções quando o assunto são viagens, passeios, gastronomia, cultura, artesanato e negócios, a Femptur também segue conectada com as práticas ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança) e, consequentemente, com o bem-estar da sociedade como um todo. Este ano, em parceria com a empresa Bioma Soluções Ambientais, através do Espaço Femptur Sustentabilidade, vai oferecer ao público, informações sobre as aplicações sustentáveis; oficinas voltadas ao tema, além de sorteios e brindes. “Estamos trazendo uma proposta inovadora para o evento, na qual faremos a destinação correta de todo o material reciclável e também a gestão do resíduo orgânico produzido no local. Vamos realizar, por meio de um equipamento biodigestor, a gestão desses resíduos, resultando na produção de gás e biofertilizante, proporcionando ao visitante uma experiência única e transformadora, pois estamos falando aqui de um tipo de resíduo que representa em torno de 54% de tudo que produzimos”, esclarece Marcelo Dantas, CEO da Bioma Soluções Ambientais.





Compõem o Espaço Femptur Sustentabilidade, a empresa Bioma Soluções Ambientais (gestão de resíduos orgânicos - Biodigestores); a Sollido RN (gestão de resíduos recicláveis secos); a Minhocário Berg (gestão de resíduos orgânicos – Compostagem e Vermicompostagem); a Arte de Noelma (gestão de resíduos de papéis – Reciclagem e papel semente) e a PRESERVE PIPA (apresentação de boas práticas de gestão e compras sustentáveis no ramo da hotelaria).





“As empresas e instituições que adotam as práticas ESG, tendem a alcançar outros patamares competitivos, melhores índices de satisfação, bom posicionamento da marca, acesso às linhas de crédito verde e muitas outras vantagens. Dessa forma, a Femptur buscará um alinhamento constante às questões relacionadas ao tema da sustentabilidade”, ressalta Gustavo Porpino, diretor da Argus Eventos e entusiasta da temática ESG.





Assunto ainda novo para muitos, mas já debatido em grandes eventos, marcas e negócios, as práticas ESG têm alcançado espaços importantes por tratar, de forma conjunta, questões ambientais, sociais e de governança, entre elas: redução na emissão de poluentes e alternativas sustentáveis; boas práticas de embalagens, cuidado e descarte de plásticos e outros materiais; aderência aos direitos trabalhistas; valorização da saúde e segurança no ambiente de trabalho; apoio à diversidade e inclusão; posicionamento em causas e projetos sociais; comportamento e política institucional relacionados às práticas anticorrupção, lavagem de dinheiro e trabalho escravo; valores, postura moral e ética nos negócios; adoção de políticas para o controle dos processos e muitas outras. Esses e outros assuntos estarão em exposição durante a Femptur.





Programação da 9ª Femptur





Com entrada gratuita, este ano o evento traz mais comodidade ao visitante: o credenciamento prévio através do Sympla https://www.sympla.com.br/evento/feira-dos-municipios-e-produtos-turisticos-do-rn-9-femptur/1976465?fbclid=PAAaaAVJe2eo2Xwn4mdwMlOWaRiBnmfazqooPv_-rM2fDTGVVPoi_1b4P-fp0





São mais de 40 municípios expositores de todas as regiões do Rio Grande do Norte, divulgando a sua hospitalidade, inovações, charme e capacidade de receber turistas do mundo inteiro. Na programação, 20 apresentações culturais, 20 shows musicais, espaço gastronômico e agricultura familiar.





Entre as novidades está a criação do Palco do Músico Potiguar, espaço aberto aos artistas com foco na valorização musical, com capacidade para 3 músicos por vez e apresentações de até 30 minutos. No total, são 20 vagas, sendo 10 por dia. Nesta edição também haverá o “Troféu Femptur de Melhor Estande”, dividido em três modalidades: Ambientação, Originalidade e Interatividade. Desta forma, os municípios expositores poderão concorrer nas categorias citadas e receber troféu de 1º, 2º e 3º lugar. O 1º lugar em Originalidade ganhará uma visita técnica do projeto “Lugares de Charme” para um diagnóstico de potencial turístico.





A 9ª Femptur tem o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Governo Cidadão e Grupo Banco Mundial, Prefeitura do Natal, SEBRAE, Senac RN, Banco do Nordeste, ABIH-RN, SERHS Natal Grand Hotel e Datashow Brasil. A realização é da Argus Eventos.





Serviço





Data: 12 e 13 de maio de 2023

Local: Centro de Convenções de Natal - Via Costeira

Hora: 14h às 22h

Entrada Gratuita





Acompanhe tudo sobre a Femptur pelo Instagram: @femptur