O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump embarcou recentemente para Nova York onde deverá se apresentar á justiça.





Joe Tacopina, advogado de defesa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na última sexta-feira (31) que seu cliente não será algemado quando se entregar em Nova York





Na quinta-feira (30), Trump se tornou réu em um caso de suposto suborno a uma ex-atriz pornô, o que pode levar à sua prisão preventiva.





De acordo com as normas da Justiça dos EUA, réus que se apresentam para indiciamento em uma Corte saem de lá algemados, mas a Promotoria de Manhattan, em Nova York, estava negociando com a defesa de Trump as condições para sua prisão, incluindo se ele seria algemado ou não.





Segundo Tacopina, a defesa e a Promotoria chegaram a um acordo nesta sexta-feira. A prisão de Trump não é certa, uma vez que ele é uma figura proeminente e pré-candidato às eleições presidenciais de 2024. É provável que o juiz não considere que Trump apresente risco de fuga e permita que ele vá embora depois do procedimento, mediante o pagamento de fiança, se necessário.





Entenda o caso





O caso em questão envolve um suposto pagamento de US$ 130 mil (cerca de R$ 682 mil na cotação atual) realizado por Donald Trump à atriz pornô Stormy Daniels, nas semanas que antecederam as eleições presidenciais de 2016, com o objetivo de mantê-la em silêncio sobre um suposto relacionamento extraconjugal.





Embora o pagamento em si não seja ilegal, ele foi justificado como honorários advocatícios para um dos advogados de Trump, Michael Cohen.





Os promotores afirmam que isso foi uma tentativa de ocultar a verdadeira natureza do pagamento, o que pode ser considerado uma falsificação de registro comercial.





Além disso, o pagamento indireto também pode ter sido uma tentativa de ocultar a relação dos eleitores com o assunto, de acordo com os promotores.