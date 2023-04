Semurb disponibiliza ferramenta para pesquisa sobre dados urbanos

Divulgação/Semurb





Uma importante ferramenta de pesquisa está disponível à população. A secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) inova mais uma vez, trazendo um sistema de informações sobre o movimento urbano da cidade, que é o Natal em Dados. Um banco de dados composto por mapas interativos com dados urbanísticos e ambientais, informações históricas e atuais do licenciamento e das fiscalizações mapeadas por ano e categorizadas por tipo de documento expedido nas diversas regiões da cidade, entre outras informações.

O Natal em Dados está disponível no site http://www.natal.rn.gov.br/semurb e visa compor o Sistema de Informações Urbanas e Ambientais de Natal previsto nos artigos artigos 224 a 227, do novo Plano Diretor de Natal (LC 208/2022). São informações sobre a emissão de Alvarás, Habite-se, Certidões Urbanísticas e Fundiárias, Licenças Ambientais e Autos de Infração emitidos pela secretaria, a partir de 2017. Tudo está condensado em mapas interativos e pdf's, onde os usuários podem baixar esses dados na extensão kml e criarem suas próprias visualizações em programas de geoprocessamento.

Estão disponibilizados dados das licenças expedidas no período de 2017 a 2021, tendo como camada de fundo os bairros, somados ao Macrozoneamento e às Regiões Administrativas. Bem como um espaço para divulgação dos relatórios com o número de processos de Transferência de Potencial Construtivo, Outorga Onerosa entre outros instrumentos de gestão urbana e ambiental.

O trabalho minucioso foi feito pelo Setor de Geoinformação (SGEO), que levantou dados desde de 2017. O objetivo é a transparência da informação, tanto para uso técnico com para fins de planejamento dos setores da secretaria, como para pesquisa do público em geral: interessados, pesquisadores e empreendedores. E partir de agora, essas informações serão publicadas mês a mês com os dados do ano em curso.

Outro módulo se refere às leituras técnica e comunitária da cidade, um espaço para disponibilização dos estudos técnicos realizados pela Semurb, bem como o resultado de pesquisas e consultas públicas realizadas com a comunidade.

O lançamento do Natal em Dados ocorre no ano em que a pasta completa 24 anos de existência. Com mais de duas décadas de criação, a Semurb tem prestado relevantes serviços à população natalense. E desde a sua criação tem se modernizado e avançado no trabalho de controle urbanístico e ambiental, no licenciamento de obras públicas e privadas, e na gestão e planejamento de políticas públicas para o ordenamento da cidade.