Imagem: Divulgação





O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 termina nesta sexta-feira (28), às 23h59. Confira abaixo as informações importantes sobre o processo.



Quem tem direito à isenção da taxa? Alunos que estão no último ano do ensino médio em escolas públicas, estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada, desde que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.980), e cidadãos em vulnerabilidade social inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Como solicitar a isenção? Os interessados devem acessar a Página do Participante, fornecer o CPF, a data de nascimento, o e-mail e um número de telefone válido.

E quem estava isento no Enem 2022, mas não fez a prova? É necessário justificar a ausência na Página do Participante (anexando um atestado médico ou um boletim de ocorrência, por exemplo), caso contrário, perderá o direito à isenção.

Quando serão divulgados os resultados da isenção? Em 8 de maio. Se o pedido for negado, é possível entrar com recurso entre 8 e 12 de maio.

É necessário se inscrever no Enem mesmo após conseguir a isenção? Sim. Todos, independentemente de terem sido isentos ou não, deverão se inscrever entre 5 e 16 de junho. As provas estão agendadas para 5 e 12 de novembro.