Imagem: PCRN





Uma operação policial realizada em Natal, capital do Rio Grande do Norte, resultou na apreensão de papagaios que estavam sendo vendidos ilegalmente. A ação ocorreu nesta segunda-feira (18) e contou com a participação de agentes da Polícia Ambiental e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).





Os animais foram encontrados em uma feira livre na Zona Norte da cidade. Ao todo, foram apreendidos 15 papagaios que estavam em péssimas condições de saúde e higiene. Segundo os agentes, os pássaros estavam sendo mantidos em gaiolas apertadas e sem água ou comida.





O responsável pela venda dos animais foi detido e encaminhado à delegacia. Ele responderá por crime ambiental, já que a venda de animais silvestres é ilegal no país. Os papagaios foram encaminhados a uma unidade do Ibama para avaliação e tratamento.





A Polícia Ambiental alerta que a compra de animais silvestres contribui para o tráfico de animais, que é uma das principais ameaças à fauna brasileira. A população deve denunciar qualquer atividade suspeita envolvendo a venda ou a posse de animais silvestres.