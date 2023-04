Uma Juíza da comarca de Natal, cuja identidade será mantida em sigilo, teve sua casa invadida na madrugada desta quarta.

Um casal entrou na casa da juíza, localizada na Av. Amintas Barros, no bairro de Lagoa Nova. Segundo uma fonte ao Notícias do RN, o casal teria entrado na casa após pular a cerca elétrica, ocasião que foi surpreendida pela magistrada que escutou a ação dos bandidos. Ao que parece, ao terem percebido a movimentação da moradora, o casal fugiu. A residência possuo segurança, cerca e câmeras mas não foram suficientes para impedir a invasão.

Entramos em contato com a SESED e com as delegacias para maiores detalhes sobre o acontecido mas sem resposta até o fechamento desta matéria.

Nota: O RN segue com insegurança.