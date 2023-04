Uma escola pública localizada em Grossos, no interior do Rio Grande do Norte, teve uma sala de aula completamente destruída por um incêndio ocorrido nesta segunda-feira (18). De acordo com informações locais, o fogo teria começado por volta das 10h da manhã, enquanto as aulas estavam em andamento. Felizmente, não houve feridos.





As causas do incêndio na escola Escola Estadual Coronel Solon ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais, mas as primeiras informações apontam para a possibilidade de um curto-circuito ter iniciado as chamas. O fogo se alastrou rapidamente, consumindo completamente a sala de aula afetada e danificando outras áreas próximas.





Os alunos e professores foram rapidamente evacuados do prédio e as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros local. A direção da escola emitiu um comunicado lamentando o ocorrido e informando que medidas estão sendo tomadas para reparar os danos causados pelo incêndio. Os estudantes serão realocados para outras salas de aula enquanto isso.