O Tribunal do Júri Popular de Mossoró inicia julgamentos de casos de homicídios, feminicídios e tentativas de homicídio a partir de segunda-feira, 10 de abril de 2023.





O primeiro caso a ser julgado é o de Franceildo Cardoso de Sousa, conhecido como "Leido", acusado de assassinar sua ex-mulher com várias facadas na frente de seus filhos menores, em julho de 2022.





A sessão começa às 09h00min no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins e será presidida pelo juiz Vagnos Kelly de Figueiredo, com a defesa do réu sendo feita pelo advogado Vinícius Fernandes de Almeida e a acusação pelo promotor de justiça Armando Lúcio.