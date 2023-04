Foto: Vinícius Marinho





A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal informou que a avenida Felizardo Moura sofrerá interdição total no próximo domingo (30), das 7h às 12h. O motivo é a implantação e remoção de postes e a instalação da rede de fornecimento de energia.





Durante a interdição, equipes de agentes de mobilidade estarão no local para garantir que apenas o transporte público e os veículos da empresa responsável pela obra tenham acesso à via. A STTU recomenda que, durante a interdição, os motoristas optem pela ponte Newton Navarro ou pelo acesso sul do aeroporto de São Gonçalo do Amarante.





A interdição temporária da avenida Felizardo Moura é uma medida necessária para a realização de obras de infraestrutura que visam melhorar a qualidade de vida da população e proporcionar mais segurança no trânsito. A STTU pede a compreensão e colaboração de todos os usuários da via durante a interdição.