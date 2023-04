Imagem: Reprodução





Um trecho na Avenida Abel Cabral, localizado em Nova Parnamirim, foi isolado após a abertura de uma cratera durante a madrugada deste sábado (8) próximo à lagoa de captação Nezinho Alves.





A região conta também com uma Academia da Terceira Idade que foi fechada. De acordo com Berg Silva, coordenador de obras da prefeitura de Parnamirim, as fortes chuvas que caíram na região causaram o deslizamento de terra.





Os trabalhos de recuperação começarão no mesmo dia, e serão executados em três etapas, sendo o aterramento para evitar novos deslizamentos, a retirada da academia e a realização de serviços emergenciais.