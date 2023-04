Foto: Elisa Elsie/Governo do RN



O governo federal prorrogou a presença da Força Nacional no Rio Grande do Norte por mais 30 dias, em resposta a um pedido do governo estadual.





A Força Nacional foi enviada em 14 de março devido aos ataques violentos de uma facção criminosa que causaram danos a prédios públicos e privados e afetaram a prestação de serviços públicos.





Com a prorrogação, a Força Nacional continuará trabalhando em ações de segurança para garantir a ordem pública até, pelo menos, o dia 13 de maio.





A prorrogação também se aplica à força-tarefa de intervenção na Penitenciária do Estado do Rio Grande do Norte.





Mais de 300 ataques criminosos foram registrados em março em mais de 50 cidades, incluindo Natal.