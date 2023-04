Foto: Iara Nóbrega





Foi confirmado pela Polícia Civil que um bebê de aproximadamente um mês de idade morreu por sufocamento acidental enquanto dormia em uma rede com a mãe, no bairro Alto do Sumaré em Mossoró, região Oeste do Rio Grande do Norte.





O incidente ocorreu durante a madrugada de segunda-feira, 24 de abril. De acordo com o delegado Teixeira Júnior, a mãe não foi interrogada devido às circunstâncias emocionais e físicas após o ocorrido, mas o pai foi ouvido.