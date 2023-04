Imagem: Renato Medeiros para o G1/RN





A Barragem Senador Jessé Pinto Freire, também conhecida como Barragem de Umari, está localizada em Upanema, no Oeste potiguar, e atingiu sua capacidade máxima neste fim de semana, voltando a sangrar depois de 14 anos. Um vídeo registrado no domingo mostra a queda de água. A última vez que a barragem sangrou foi em 2009, de acordo com a prefeitura do município. A capacidade total do reservatório, segundo o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn), é de 292.813.650 m³ de água. Desde sua conclusão em 2002, essa é a segunda vez que a barragem sangra.