Oportunidade para adquirir conhecimentos específicos sobre o setor de turismo e suas tendências é o que promove o 14º Fórum de Turismo do RN, marcado para o dia 27 de abril, das 14h às 20h, no SERHS Natal Grand Hotel & Resort - Via Costeira. As inscrições são gratuitas e seguem abertas através do Sympla.





O Fórum, consolidado há 14 anos, é um dos maiores de fomento ao turismo potiguar. Promovido pela Argus Eventos, representada por Antônio Roberto Rocha e Gustavo Porpino, o evento está em constante busca por atualizações e tendências do setor turístico, em prol do crescimento econômico do Estado. Nesta edição, com convidados nacionais e regionais, serão abordados temas nos âmbitos da sustentabilidade, regionalização, Novo Mapa do Turismo Brasileiro, marketing digital, governança, segmento MICE e outros, tendo como tema central a "Interiorização do turismo no Estado do RN" ressaltando a importância de incentivar as viagens dentro do próprio Estado.





Este ano, diferentemente dos anteriores, o Fórum de Turismo será realizado em abril (dia 27) e a 9ª Femptur – Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN está marcada para os dias 12 e 13 de maio, no Centro de Convenções de Natal.





Lançamento dos Eventos





A 14ª edição do Fórum de Turismo e a 9ª Femptur – Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN serão lançadas na presença de autoridades, empreendedores, palestrantes e incentivadores do turismo potiguar, no dia 27 de abril, pela manhã, no SERHS Natal Grand Hotel. Na tarde do mesmo dia, acontece o Fórum, também no SERHS.





Serviço - 14º Fórum de Turismo do RN





Data: 27 de abril de 2023





Local: SERHS Natal Grand Hotel - Via Costeira





Horário: 14h às 20h