Uma operação do Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou uma operação nesta quarta-feira (8), dentro de uma investigação que apura supostos desvios ocorridos em 2020 e que teriam sido realizados por servidores públicos que visavam cargos eletivos.





Segundo a corporação, foram cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreensão em Natal e Grande Natal.





Embora a Polícia Civil tenha informado que a investigação transcorre em sigilo, a Controladoria Geral do Rio Grande do Norte, órgão ligado ao governo do estado, confirmou que foi alvo de busca e apreensão realizada pela Polícia Civil, pela manhã.





Na época dos fatos, a Controladoria Geral do Estado era comandada pelo atual secretário de Administração do RN, Pedro Lopes.





Em nota, o órgão informou que a ação foi deflagrada como desdobramento de investigação em andamento que apura de supostas condutas delitivas praticadas por servidores e ex-servidores públicos "outrora lotados no órgão".





"Por se tratar de ações perpetradas no ano de 2020, a Control destaca que após tomar conhecimento da investigação em curso, determinou no âmbito do Órgão a instauração imediata de auditoria sob escopo investigativo para apurar eventuais desvios de condutas praticados pelos servidores e ex-servidores", informou a nota.





A Controladoria também afirmou que expediu comunicação à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), relatando o fato, "para que proceda com a designação formal de procuradores para o acompanhamento do caso" e que determinou à Corregedoria-Geral a abertura de procedimento para apurar a responsabilidade dos servidores e ex-servidores envolvidos.





"O Controladoria-Geral do Estado reitera o seu compromisso com a transparência e mecanismos de controle, bem como se coloca à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações em curso", conclui a nota.