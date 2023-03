Uma cena de caos. Isso é o que resume o Rio Grande do Norte nesta terça-feira (14).

COBERTURA DE NOTÍCIAS DO CAOS DA SEGURANÇA

Entenda o que está acontecendo no RN em pontos práticos e ordem cronológica

1 - Na madrugada do RN se deu início uma série de terror e muitas cidades sendo atacadas. Batalhões da Polícia Militar, micro-ônibus, lojas e bancos.

2 - Logo pela manhã, A SESED iniciou monitoramento e, dada as características em massa dos ataques, começaram a associar a autoria uma facção criminosa no estado.

3 - População em pânico, inicia o esvaziamento nas ruas da capital e do interior.

4 - Aulas são canceladas, pessoas liberadas mais cedo do trabalho.

5 - Governadora, em Brasília, repudia ataques e pede apoio federal e se reúne a tarde com o Ministro da Justiça Flávio Dino.

6 - Mais ataques e assaltos são registrados em diversos pontos da capital e do interior.

7 - Governo Federal promete envio de policiais, armamentos e viaturas para reforçar o efetivo estadual no combate à criminalidade registrada nas últimas horas no Rio Grande do Norte.





8 - Governo do RN solicita transferência de líderes de facção para outros presídios.





9 - Cúpula da segurança discute próximos passos para ter efetivo da Força Nacional





10 - Governadora informa que serão disponibilizados 100 homens e 30 viaturas para o trabalho.





11 - Em atualização