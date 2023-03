A cantora avaliou todas as suas conquistas ao longo da vida pessoal e profissional e afirmou estar extremamente satisfeita com as escolhas que fez.



Kelly Key está completando 40 anos nesta sexta-feira (3) e disse que não tem medo nenhum de envelhecer. A artista falou que a maturidade que adquiriu ao longo dos anos está sendo essencial para lidar com os problemas da vida.

"Completar 40 anos é um marco na vida de qualquer pessoa, mas para as mulheres é ainda mais significativo. É uma idade em que a maturidade, a força e a experiência se encontram, criando uma combinação poderosa e única. A vida é cheia de mudanças, e é justamente a maturidade que nos permite encará-las e encontrar o equilíbrio necessário para seguir. Hoje, vejo que todas as escolhas que fiz, boas ou ruins, me trouxeram até aqui e sou grata por cada uma delas. A maturidade me ensinou a abraçar as mudanças e acreditar em minhas escolhas, sabendo que elas são fruto da minha experiência de vida", comentou.

Com informações de R7