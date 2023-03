Imagem: IDEMA (Divulgação)





Nesta quarta-feira (8), o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) concedeu uma Licença de Instalação para um projeto de extração e beneficiamento de ouro em uma área de 490 hectares na zona rural de Currais Novos, a cerca de 170 km de Natal, no Seridó.





O projeto, chamado de Borborema, é administrado pela empresa canadense Aura Minerals e, de acordo com o órgão, é uma das maiores minas de ouro do Brasil. A Licença de Instalação tem validade de cinco anos e o projeto deve entrar em operação no quarto trimestre de 2024.





A oficialização da entrega ocorreu durante uma reunião na sede do Idema e o diretor-geral do instituto, Leon Aguiar, destacou que a gestão estadual tem como objetivo atrair investimentos para o Rio Grande do Norte.





“Precisamos retomar todo o potencial de mineração do nosso estado, com a atenção e os investimentos que o setor merece”, afirmou.





De acordo com informações do G1/RN, representantes da empresa afirmam que o projeto Aura Borborema é um empreendimento de crescimento que tem como meta iniciar operações no quarto trimestre de 2024 e, por isso, foi incorporado ao portfólio da empresa.





Há uma estimativa de geração de 747 empregos diretos durante a construção, e 600 empregos diretos durante a operação.