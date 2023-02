Apresentador segue em recuperação pós-operatória no hospital, mas tranquilizou fãs nas redes sociais





Foto: Reprodução Redes Sociais





O apresentador Ratinho passou por uma cirurgia no joelho, na manhã desta segunda-feira (13). O próprio apresentador dividiu a notícia com os fãs com um vídeo postado nas redes sociais. Ele explicou que precisou se submeter a operação, pois estava com dificuldades de andar e até mancando.





"Cinco horas da manhã, estou aqui no hospital Albert Einstein. Vou operar o joelho e vou ver se consigo andar direito, faz uns cinco anos que estou andando meio mancando. Minha mãe falou que eu estou andando meio torto", disse Ratinho no vídeo.





Em outra publicação, ele tranquilizou os fãs e disse que a cirurgia foi bem-sucedida. "Estou ótimo. Já estou no quarto apenas aguardando uns dias pra voltar pra casa, mas nada demais. Tudo cuidado pós-cirúrgico de praxe", completou.





Por R7