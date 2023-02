Crime aconteceu na noite desta quinta-feira (23) no bairro Planalto, na Zona Oeste de Natal e membros de uma igreja evangélica prestaram os primeiros auxílios após encontrarem a jovem ferida





Uma estudante universitária de 21 anos morreu após ser atingida por um tiro em um assalto no bairro Planalto, Zona Oeste de Natal , na noite desta quinta-feira (23).





Stephanie Silvério Soares trabalhava e cursava Ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte ( UFRN ) desde 2022.





Segundo testemunhas, ela voltava do trabalho para casa de ônibus e havia descido do transporte no ponto mais próximo à sua casa, na rua São Gregório. Um homem armado se aproximou e anunciou um assalto.









Vítima foi atendida pelo Samu e socorrida para a UPA de Cidade da Esperança, mas não resistiu e morreu — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi





A versão preliminar colhida pela polícia é de que ela teria reagido e o criminoso atirou. O tiro atingiu a jovem na altura do pescoço.





O assaltante fugiu do local levando o celular da vítima. Pessoas que estavam em uma igreja evangélica viram a jovem ferida e deram abrigo a ela até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





A jovem foi atendida e socorrida com vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cidade da Esperança, mas não resistiu e morreu pouco tempo após dar entrada no local.









Crime na Zona Oeste de Natal é investigado pela Polícia Civil, — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi









A polícia realizou buscas pelo criminoso e começou a investigar o caso como latrocínio - que é o roubo com resultado de morte.













NA UPA, o namorado da vítima estava inconsolável e não quis dar entrevista. O casal namorava há três anos e ele costumava esperá-la todas as noites no ponto de ônibus, mas não tinha ido nesta quinta.









Sogra da jovem, a recepcionista Josineide Bezerra lamentou o crime e afirmou que "é muita maldade" matar uma pessoa por um celular.