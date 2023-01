Um acidente aconteceu em uma obra na Grande Natal. Dois homens caíram de um andaime de um altura de 12 metros em Parnamirim , na Grande Natal, nesta quarta-feira (4). Eles sofreram fraturas e foram socorridos ao Hospital Walfredo Gurgel, onde estão internados.As vítimas foram identificadas como Joab André da Silva, de 33 anos, e Fernandes Alves dos Santos, de 34. Eles são pintores e estavam se preparando para fazer um trabalho na fachada de um prédio na avenida Cajueiro, no bairro Parque das Nações, quando caíram da estrutura.De acordo com informações obtidas com familiares e repassadas para o G1/RN, Joab teve lesão no tórax e Fernandes teve fratura exposta no pé esquerdo. Eles ainda não estavam com equipamentos de segurança no momento do acidente.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e fez os primeiros socorros, além de transportar as vítimas para o Hospital Walfredo Gurgel.