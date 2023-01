Programação também tem Felipe Amorim, Henry Freitas e Luan Estilizado. Wesley Safadão se apresenta no dia 12 de fevereiro na Arena Show Parnamirim, com entrada gratuita.





A prefeitura de Parnamirim anunciou nesta quinta-feira (26) a programação do carnaval 2023, que será realizado na praia de Pirangi e em Pium. O cantor Wesley Safadão é a principal atração confirmada. Felipe Amorim, Luan Estilizado, Michele Andrade e Henry Freitas também se apresentarão.



No total, são nove atrações nacionais e 36 locais, além de blocos de rua, orquestras de frevo, troças e o tradicional Bloco das Virgens. As atrações locais serão selecionadas a partir do edital de chamamento.





A abertura oficial do carnaval de Parnamirim será no dia 12 fevereiro, na Arena Show Parnamirim, mesmo local da Ilha Ecomax, com o show de Wesley Safadão, a partir das 17h. A entrada é gratuita.









"Depois de dois anos nos programamos para fazer o melhor carnaval de todos os tempos. Será aberto uma semana antes, com programação completamente gratuita, com capacidade para 20 mil pessoas no show do cantor Wesley Safadão, entre várias outras atrações", conta o prefeito Rosano Taveira.





Parnamirim divulga atrações para o Carnaval 2023





De acordo com a prefeitura, todas as noites, a festa no litoral começa a partir das 18h, com atrações na Praça São Sebastião, trios e pranchões na Avenida Márcio Marinho, em Pirangi, e no polo Pium.





Atrações nacionais anunciadas





12/02 - Wesley Safadão

17/02 - Felipe Amorim

18/02 - Luan Estilizado e Sergynho Pimenta Nativa

19/02 - Michele Andrade

20/02 - Circuito Musical e Aduílio Mendes

21/02 - Henry Freitas e Guilherme Ferri