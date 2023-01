Passageiro que estava com ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Walfredo Gurgel. Segundo Polícia Civil, moto invadiu a contramão antes de bater no carro.





Foto: Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi





Um motociclista morreu na tarde desta segunda-feira (9) depois de invadir a contramão e colidir com um carro na RN-313, nas proximidades de Cajupiranga, em Parnamirim, na Grande Natal.





A vítima fatal foi identificada como Josenildo Batista de Moura, de 40 anos de idade, também conhecido como Bibi.





O passageiro que estava com ele, um amigo, foi socorrido em estado grave para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.





De acordo com a Polícia Civil, a motorista do carro, do tipo HB20, relatou que a moto invadiu a pista dela de repente - ela seguia no sentido da BR-101 para Cajupiranga. Ela disse que puxou o carro para mais próximo do acostamento, mas ainda assim não livrou a colisão. A motorista não se feriu.





Para o delegado do 18º Distrito da Polícia Civil, Carlos Brandão, a princípio, as informações relatadas pela motorista e pelas testemunhas condizem com a cena do acidente.





"Os sinais aqui no local, a princípio, são coerentes com a condutora do veículo. A batida muito provavelmente se deu na mão dela. A moto acabou, por um motivo ou outro, invadindo a contramão e esse fato pode ter gerado a colisão", disse o delegado.









Foto: Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi





"Obviamente que são elementos iniciais, que ainda ocorrerá o aprofundamento das investigações. Vai se verificar se as vítimas ingeriram bebidas alcóolias, analisar as marcas de frenagem para se detectar exatamente o movimento dos veículos envolvidos. Nesse primeiro momento, verifica-se uma fatalidade".





A motorista de 31 anos, que preferiu não gravar entrevista, disse que por um momento chegou a pensar que pudesse ser um assalto, por conta da forma que a moto invadiu a pista contrária e por isso reduziu a velocidade e se aproximou do acostamento.





A família de Bibi, a vítima fatal, informo que ele estava de folga do trabalho e que a moto que ele pilotava, uma Pop-100, era emprestada de um vizinho.





Testemunhas relataram ainda que a moto invadiu a pista contrária sem fazer qualquer ultrapassagem, não tendo ninguém à frente. Eles disseram que o sol naquele horário no trecho por vezes atrapalha a visualização da pista.