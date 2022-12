Nos bastidores da política brasileira já é levado em consideração pelo menos 5 nomes para ocupar os ministérios do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nomes esses que poderão ser anunciados em breve.





Ministério da Justiça

Flávio Dino (Agência Brasil)

O senador eleito e ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB) é um dos nomes que já poderão ser anunciados em breve para ocupar o Ministério da Justiça. O senador eleito e ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB) é um dos nomes que já poderão ser anunciados em breve para ocupar o Ministério da Justiça.

Ele que está empenhado na transição, poderá ocupar tal cargo, no entanto, ainda há uma dúvida girando em torno sobre a acumulação dos cargos com a Segurança Pública.

Ministério da defesa





José Mucio (Agência Brasil)





Outro nome que poderá ser anunciado em breve éo do ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro. Múcio poderá ser indicado para o Ministério da defesa.





Ministério das relações Exteriores









Antônio Vieira (Agência Brasil)

Um nome que está repercutindo bastante nos bastidores é o do ex-chanceler no período do segundo mandato de Dilma, o embaixador Mauro Vieira. Ele, dada a característica e perfil deverá ocupar o ministro das Relações Exteriores





Ministério da fazenda





Fernando Haddad (Agência Brasil)

Já esperado pela classe política, o nome do ex-prefeito Fernando Haddad, poderá ser escolhido como futuro ministro da Fazenda segundo destaca Igor Gadelha do Metrópoles. Já esperado pela classe política, o nome do ex-prefeito Fernando Haddad, poderá ser escolhido como futuro ministro da Fazenda segundo destaca Igor Gadelha do Metrópoles.





Ministério da Casa Civil





Rui Costa (Agência Brasil)



Para a Casa Civil, Rui Costa, que deixará o cargo de governador da Bahia em dezembro poderá ocupar o cargo de ministro da Casa Civil que é considerada hoje uma das principais pastas do governo.