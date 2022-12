“A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde”, afirma o comunicado.





De acordo com a equipe médica responsável que atende o ex-jogador de futebol e de acordo com o portal Metrópoles, ele continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento. Assim, Pelé não tem previsão de alta hospitalar no momento.