A insegurança do estado não dá trégua. Na noite de ontem, terça-feira (06) um jovem de apenas 20 anos foi executado em Mossoró.

De acordo com Fim da Linha, Caio Victor, que morava no bairro Malvinas daquela cidade, estava na calçada de casa por volta das 20h30min quando homens encapuzados se aproximaram em um carro e perseguiram o jovem até dentro de residência e executaram o rapaz com disparos de escopeta calibre 12 e pistola.

A Polícia ainda não sabe qual teria sido a motivação do crime.