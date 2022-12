Moradores denunciaram que dois homens estavam brigando em uma passagem molhada de Caicó. No local, os militares já encontraram a vítima de 39 anos sem vida.





Um homem de 39 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (5) em Caicó , no Seridó potiguar. A vítima foi identificada como Fábio Souza Faria e o crime ocorreu no bairro João XXIII, próximo ao local onde ele morava.





De acordo com informações do 6º Batalhão de Polícia Militar, a vítima estava em um bar durante toda a noite quando, por volta de 1h, entrou em contato com a PM para avisar que sua moto tinha sido furtada. A Polícia Militar fez buscas pela região e não localizou a motocicleta.





Após voltar para a corporação, os militares voltaram a ser acionados às 2h30. Moradores da região afirmaram que dois homens estavam em luta corporal na passagem molhada que dá acesso ao bairro.





Ao chegar, os militares já encontraram Fábio caído desacordado. Apesar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ter chegado para prestar os primeiros socorros, a vítima morreu no local.





Ainda segundo a PM, a hipótese de latrocínio foi descartada, visto que a vítima comunicou o furto de sua moto quase uma hora antes dos militares terem conhecimento da briga na passagem molhada.





Fábio era irmão de um militar da corporação do município e atuava como mototaxista. A PM realizou diligências na área do crime durante a madrugada, mas ninguém foi preso.





