Uma aposentada de 84 anos de Taipu, no interior do Rio Grande do Norte, foi surpreendida após seu cachorro de estimação, o Oscar, picotar sete notas de R$ 100. O caso ocorreu no último sábado (26) e um neto da idosa registrou o momento inusitado.



"Fiquei aperreada quando vi", contou Isabel Angélica, tutora do Oscar.

Cachorro rasga sete notas de R$ 100 de aposentada no interior do RN — Foto: Arquivo da família

De acordo com a família, apesar do susto, seis das sete cédulas já foram recuperadas. Dona Isabel Angélica contou que deixou o dinheiro em cima de um armário, enrolado em uma touca de cabelo, e saiu de casa.

O que ela não esperava é que Oscar iria pegar o "pacotinho" de dinheiro e usar como brinquedo.

"Quando percebi, o cachorro já estava debaixo da mesa, com os pedaços (de dinheiro). Quase que a gente não conseguia reunir as notas. Guardei os pedaços, um neto meu filmou a cena e o negócio tomou essa proporção", afirmou a aposentada.

As trocas das cédulas foram possíveis porque as notas estavam com, pelo menos, metade de sua integridade preservadas. Uma das sete cédulas ficou mais danificada e precisou ser enviada para o Banco Central para uma análise de suas condições.

Com informações do G1/RN