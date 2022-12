Aliados sugerem que Bolsonaro se autoproclame presidente em 2023

Jair Bolsonaro durante as comemorações do Bicentenário da Independência

Aliados sugerem que Bolsonaro se autoproclame presidente em 2023





Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) cogitam nos bastidores realizar um evento paralelo à posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília no dia 1º de janeiro. A ideia nasceu de parlamentares do núcleo duro do presidente e começa a ganhar força entre os fãs em aplicativos de mensagens. A intenção é organizar um comício para que ele discurse a seu eleitorado na capital do país no mesmo dia e hora em que o presidente eleito estiver tomando posse. A ideia é copiar Juan Guaidó e fazer uma espécie de autoproclamação.





A coluna conversou com uma pessoa do entorno de Bolsonaro e ela confirmou a intenção. "Ainda é embrionário e não sabemos se será possível porque há custos", afirmou. Segundo a fonte, bolsonaristas querem a todo custo ir à Brasília pedir pela permanência do presidente no poder e seria de bom tom se ele discursasse para um público cada vez mais crescente nos acampamentos.





