Avenida Hermes da Fonseca, sentido centro está interditada devido a protesto que acontece em frente ao 16º Batalhão do Exército, em Natal, na manhã desta quarta-feira (2), informa a STTU. No sentido sul, a via ainda permanece interditada devido a substituição de poste.

O trânsito está sendo desviado pela avenida Alexandrino de Alencar.

Foto: STTU