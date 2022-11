O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) passou por alguns momentos no mínimo "engraçados" nesta sexta-feira.

Vídeos que circulam nas redes sociais e inclusive postadas por ele mesmo mostram o Senador sendo abordado por alguém que defende o governo Bolsonaro que indaga o fato de estarem se preocupando com o clima em meio a uma situação política no Brasil.

O caso aconteceu no aeroporto no Cairo, Egito, onde está acontecendo a COP27, que é uma reunião para tratar do clima, “Para quê o clima se o País está destruído? 14 anos do PT. E o bandido que ficou lá preso?”, disse a brasileira enquanto filmava a cena.