A conta do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi reativada no Twitter.





A plataforma havia banido a conta de Trump após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, e ela foi restaurada depois que o CEO e novo proprietário do Twitter, Elon Musk, postou uma enquete, na noite de sexta-feira (18), perguntando aos usuários da rede social se Trump deveria ser reintegrado.





“O povo falou. Trump será reintegrado”, tuitou Musk na noite de sábado. “Vox Populi, Vox Dei”, latim para “a voz do povo é a voz de Deus”.





Os resultados finais da votação na noite de sábado mostraram que 51,8% são a favor e 48,2% contra. A pesquisa contou com 15 milhões de votos.





A decisão do novo proprietário prepara o terreno para o retorno do ex-presidente à plataforma de mídia social, na qual era o usuário mais influente, embora controverso. Com quase 90 milhões de seguidores, seus tweets muitas vezes moviam os mercados, definiam as notícias e influenciavam a agenda em Washington.





CNN Brasil