Objetivo da pasta é capacitar equipes de todos os 167 municípios do Estado para operacionalizar o sistema do Cadastro Único





Uma parceria entre o Governo do RN, por meio da SETHAS, Caixa Econômica Federal e Ministério da Cidadania iniciou hoje (08/11), o Ciclo de Capacitação do Cadastro Único versão 7, que tem o objetivo de chegar a técnicos de todo os 167 municípios do Estado.





O Ciclo tem à frente as coordenações da Gestão Estadual do Sistema Único de Assistência Social (COGESUAS) e do Cadastro Único e Auxílio Brasil da SETHAS, e começou com a capacitação de técnicos de 23 municípios e dois do Estado, no Hotel Tullip Inn, em Ponta Negra.





O objetivo é aprimorar o conhecimento dos técnicos para a operacionalização do Sistema do Cadastro Único V7, um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda e permite conhecer a realidade socioeconômica destas a partir de informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio e das formas de acesso a serviços públicos essenciais.





A Caixa é responsável pelas formações referente aos sistemas que operacionalizam o Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil e a SETHAS, por capacitar e orientar os municípios do Rio Grande do Norte a seus acessos.





Neste primeiro momento, o Ministério da Cidadania disponibilizou 75 vagas para o RN e, na atual etapa, priorizou os técnicos das gestões dos municípios de Pequeno Porte I e II que nunca participaram da capacitação de versão 7.





A capacitação do sistema do Cadastro Único V7 será realizada neste mês de novembro, nos dias 08 e 09; 10 e 11; 17 e 18.





Esta semana a formação é para os técnicos do Cadastro Único dos municípios de Arês, Baía Formosa, Brejinho, Canguaretama, Espírito Santo, Monte Alegre, Várzea, Almino Afonso, Coronel João Pessoa, Encanto, Lagoa D'anta, Lucrécia, Luís Gomes, Marcelino Vieira, Martins, Paraná, Riacho da Cruz, Poço Branco, São Miguel, Venha Ver, Viçosa, Baraúna, Carnaubais e duas técnicas estaduais.