O defensor do presidente Jair Bolsonaro (PL) que foi gravado enquanto estava pendurado a um caminhão (assista acima) em Caruaru, no agreste de Pernambuco, disse que foi "muito exposto" nas redes sociais. Vídeos do momento viralizaram nas redes sociais e Junior Cesar Peixoto já é conhecido como "patriota do caminhão".

"Eu não queria conversar porque já fui muito exposto", disse o comerciante Junior Cesar Peixoto em uma breve conversa por telefone.

Peixoto compartilha em suas redes sociais mensagens de apoio ao atual presidente.

Os vídeos em que o bolsonarista é flagrado pendurado em um caminhão durante as manifestações em Caruaru, no início da semana, viralizaram nas redes sociais e geraram muitos memes.