O superintendente da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de São Paulo, Fernando Miranda, afirmou que os organizadores de bloqueios golpistas nas rodovias paulistas têm experiência nesse tipo de ação.

"Eles [lideranças] são reincidentes nisso, não são amadores, não são principiantes em fazer greve", afirmou ele em entrevista coletiva nesta terça (1º).

O policial acrescentou que a PRF acredita que a aplicação de multas é a medida mais eficiente para resolver a situação. "Dispersar vias, obstruídas com caminhões, não é algo simples e fácil", pontuou.

Entre a tarde segunda e a tarde desta terça-feira (1º), a PRF aplicou em todo o estado 52 multas, totalizando R$525.600. Foram 32 multas aplicadas, de R$ 5.800 e, o restante, de R$17 mil.

Até o momento, duas pessoas foram presas, em Guarulhos (na Grande SP) e em São José do Rio Preto (no interior do estado), por insistirem em bloquear vias.

O ponto mais crítico do estado fica na região de Embu das Artes, onde passam a rodovia Regis Bittencourt e o Rodoanel.

Mais de 400 policiais foram escalados para atuar durante os bloqueios no estado e este número, acrescentou o superintendente, vai subir para 550.

Até o momento, a polícia registrava 10 pontos de bloqueios, totais ou parciais no estado.

