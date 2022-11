A tarde desta quarta-feira (09) está insustentável. Uma onda de mortes assassinato e morte deixa o estado em alerta e clamando por segurança pública.

Um ataque a tiros, deixou o saldo de um morto e outro ferido. O caso aconteceu no município de Tibau, próximo a Mossoró.





De acordo com a PM, as vítimas transitavam em uma moto na RN-013, quando foram acatados por dois tiros efetuados por criminosos. Uma das vítimas, Rodrigo Carvalho, mas conhecido como “Pica Pau” teria morrido no local e o garupa foi levado para um hospital em Mossoró. Os bandidos fugiram com destino ignorado.





Os autores dos disparos ainda não foram presos.