Após vencer as eleições de 2022, o presidente eleito Lula (PT) pretende iniciar, nas próximas semanas, negociações para aumentar o orçamento público de 2023 em R$ 200 bilhões, de acordo com Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda e assessor do petista.

Em entrevista à agência Reuters, Mantega afirmou que a prioridade do novo governo será revisar a proposta de orçamento para 2023, a qual ele chamou de “ficção”.

O economista relevou que seria necessário adicionar pelo menos R$ 120 bilhões extras em gastos para cumprir promessas de campanha e investir em programas de assistência social mais amplos.

Além disso, o ex-ministro diz ver a necessidade de investimentos “emergenciais” em infraestrutura e habitação e demonstrou preocupação com a arrecadação federal, caso o crescimento do PIB seja menor do que o esperado. “Se você olhar para as projeções de mercado, do jeito que as coisas estão indo, o crescimento seria de 0,5%.

Se a economia crescer 0,5%, você não terá a receita que deveria receber. Além disso, a inflação será menor, e nós sabemos que a inflação ajuda na arrecadação de impostos”, disse.